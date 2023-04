PSG - Mercato : après Rabiot, Campos veut faire revenir un Titi qui cartonne à l’étranger !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Luis Campos montre les dents. Conscient d’être sur la sellette après la saison très mitigée du PSG sur le plan du jeu et des résultats, le conseiller sportif du club de la capitale doit faire feu de tout bois au mercato estival pour se racheter aux yeux de ses dirigeants. Sa mission a déjà commencé : rapatrier les Titis !

Déjà intéressé par le retour d’Adrien Rabiot, Campos aurait envie de faire revenir un certain Moussa Diaby. Auteur de 13 réalisations et 9 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le gaucher de 23 ans cartonne au Bayer Leverkusen et intéresse le PSG comme d’autres clubs européens.

Selon Foot Mercato, « de nombreuses écuries anglaises et italiennes sont bouillantes à l’idée de récupérer le natif de Paris. » Sous contrat jusqu’en juin 2025 en Allemagne, Diaby est évalué à 50 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.