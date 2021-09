PSG - Mercato : après s’être offert CR7, Manchester United veut doubler Paris et le Real Madrid pour Haaland

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Après avoir bouclé le retour de Cristiano Ronaldo à quatre jours de la fermeture du mercato estival 2021, Manchester United voudrait frapper un nouveau grand coup l’été prochain.

En effet, selon les informations d’ESPN, les Red Devils auraient fait d’Erling Haaland leur priorité pour le mercato estival 2022. Dans un an, la clause libératoire de l’attaquant du Borussia Dortmund, qui est également courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Manchester City, passera à 75 millions d’euros. Un prix abordable pour un tel joueur.

TRANSFER TALK: Real Madrid are plotting a double swoop for two of Europe's brightest talents next summer, hoping to pair Dortmund striker Erling Haaland and PSG's Kylian Mbappe up front. https://t.co/ApDaOmrkjK #TransferTalk #Football #ESPNCaribbean pic.twitter.com/urtaDKjbbf