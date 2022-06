PSG - Mercato : après Skriniar, Campos attend du très lourd en défense !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Campos s’active sur le mercato pour trouver les joueurs qui feront naitre le nouveau projet du PSG. Alors que les dossiers Scamacca et Sanches sont évoqués, le conseiller sportif de Paris s’active surtout pour renforcer la défense du club de la capitale. Le Portugais négocie avec l’Inter Milan pour recruter Milan Skriniar (27 ans), le roc slovaque d’1,88m. Mais il ne pourrait pas être le seul à venir renforcer l’arrière-garde du PSG cet été.

Un autre gros poisson au PSG ?

En effet, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un autre défenseur central cet été, en plus de Milan Skriniar, dans le but d’élargir les possibilités pour l’entraîneur à ce poste et pour faciliter le passage à un système à trois derrière, selon Foot Mercato. Ces derniers jours, L’Équipe, avait révélé un intérêt du PSG pour Botman (LOSC) et Gabriel (Arsenal), deux joueurs connus de Campos. À suivre.

🔴 Une autre recrue arrive en défense (en plus de Milan Skriniar) permettant à Galtier de opter pour le schéma avec une défense à trois ⏳⏳ (@Santi_J_FM) #PSG — ParisTeam (@Paristeamfr) June 26, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur

