PSG - Mercato : après Skriniar, Campos en passe de boucler un deuxième dossier de taille

Luis Campos serre les dents. Sur la sellette après la saison mitigée du PSG sur le plan du jeu et des résultats, le conseiller sportif du club de la capitale doit convaincre au mercato estival pour se racheter aux yeux de sa direction.

Sa mission a déjà commencé : rapatrier les Titis ! Déjà intéressé par le retour d’Adrien Rabiot et après avoir ferré Milan Skriniar, Campos aurait envie de faire revenir un certain Moussa Diaby. Autre priorité : prolonger Marquinhos (28 ans).

Selon le défenseur central brésilien du PSG, sa signature jusqu’en juin 2027 ne serait plus qu’une question de jours. « Ma prolongation est en phase finale. J'espère rejouer pour Paris encore 100 ou 200 matchs », a avoué l’intéressé en marge de la victoire à Nice.

