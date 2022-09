PSG – Mercato : après son transfert bien mené, Wanda Nara se dore la pilule à Istanbul

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

S'il a fallu attendre le temps additionnel du Mercato le 8 septembre pour que Mauro Icardi quitte enfin le loft du PSG, Wanda Nara est « heureuse » d'être parvenu à sortir son compagnon du guêpier parisien.

Elle raconte son transfert et pose en petite tenue

Sur Instagram, la belle Argentine – qui est aussi l'agent de l'attaquant – est revenu sur les coulisses de ce dossier qu'elle aurait géré entre deux posts en petite tenue sur Instagram : «Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami (Floride), je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire», a-t-elle expliqué dans sa story.

Il y a quelques minutes, Wanda Nara a aussi posté l'un de ses clichés « signature » en maillot de bain sur la plage à Istanbul avec un seul mot en commentaire : « contente ».