PSG - Mercato : après Verratti, l'Arabie saoudite vise une autre star parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis plusieurs semaines, le club saoudien d'Al-Hilal tente de recruter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Mais l'Italien ne serait pas le seul joueur parisien courtisé par l'Arabie saoudite.

Al-Ittihad veut Marquinhos

Et pour cause, Al-Ittihad, qui est le club de Karim Benzema et N'Golo Kanté, voudrait s'offrir Marquinhos, d'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Le Brésilien ferait partie de la short-list du club saoudien, qui est à la recherche d'un défenseur central cet été. Mais le capitaine du PSG, qui pourrait bientôt perdre son brassard puisque les joueurs parisiens ont voté ce mardi à bulletin secret pour élire leur nouveau capitaine, voudrait rester à Paris.

❗️Al-Ittihad a ciblé Marquinhos. Le Brésilien veut rester au PSG 🇸🇦🔴🔵



🔹Le club saoudien qui cherche un défenseur central de haut niveau a placé Marquinhos dans une short-list pic.twitter.com/Y1tEAnvLmd — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 22, 2023

Podcast Men's Up Life