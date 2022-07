PSG - Mercato : après Wijnaldum, un autre indésirable trouve un accord

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le loft du PSG commence à se vider. Après que Georgino Wijnaldum a dit oui à un départ vers l'AS Roma de Jose Mourinho, un autre indésirable qui joue pour une place de titulaire avec sa sélection au prochain mondial a trouvé un accord avec un gros club européen d'après Esatdio Deportivo. Il s'agit de Thilo Kehrer qui va aller chercher du temps de jeu du côté du FC Séville. Le joueur est prêt à consentir à une baisse de salaire pour rejoindre le club andalous qui lui propose une place de titulaire maintenant que sa charnière centrale est décimée.

Accord trouvé avec Kehrer, bientôt avec Nasser

Monchi, le patron sévillan, avait déjà tenté d'enrôler l'international allemand il y a deux ans et connaît très bien le dossier. Après les départs de Kounde et Carlos, meilleure défense de Liga la saison dernière, l'Espagnol a foncé sur le Parisien et a réussi à le convaincre. Séville va maintenant devoir s'entendre avec le PSG mais le club de la capitale ne devrait pas être très exigeant puisque Kehrer fait partie des joueurs à évacuer le plus rapidement possible. Acheté près de 40 millions d'euros en 2018, le PSG devrait laisser filer le joueur de 25 ans pour moins de 20 millions selon le média espagnol.