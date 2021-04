PSG - Mercato : après Zidane, un nouvel élément décisif aimante Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé n’a pas profité de la trêve internationale pour envoyer des messages rassurants en vue du choc contre le Bayern Munich mercredi en C1. Hier, l’attaquant du PSG a encore déçu avec les Bleus en Bosnie-Herzégovine (1-0) mais il a pris le temps de briller devant les micros après la rencontre. Notamment au sujet de son futur.

« Mon avenir ? Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler, a-t-il fait savoir sur les ondes de RTL avant d’embrayer sur les critiques dont il fait l’objet cette saison. Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite. »

« Les critiques ? Bien sûr que ça joue »

Relancé pour savoir si ce contexte jouait un rôle quant à sa décision pour son avenir, il n'a pas dit le contraire. « Bien sûr que ça joue. Mais il n' y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est, et de prendre du plaisir au quotidien », a-t-il précisé. En début de semaine, Francisco Buyo avait révélé que l'attaquant du PSG était agacé par les critiques à son égard et que celles-ci pourraient le conduire tout droit au Real Madrid cet été...