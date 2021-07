PSG - Mercato : Areola bientôt rejoint par un ancien de l’ASSE ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Zouma direction West Ham ? Alors que ces derniers jours les rumeurs font état que Kurt Zouma pourrait être échangé avec Jules Koundé, l’ancien stéphanois pourrait finalement ne pas quitter Londres.

Selon les informations du Daily Mail, Kurt Zouma ne ferait plus partie des plans de Thomas Tuchel, et bénéficierait d’un bon de sorite cet été. Cependant le joueur ne voudrait pas servir de monnaie d’échange rapporte toujours le Daily Mail. West Ham qui souhaiterait renforcer sa défense après le recrutement d’Areola, s’intéressait à Zouma. Néanmoins,Chelsea estimerait Zouma à près de 30 millions d’euros, reste à savoir si West Ham est prêt à monter aussi haut pour recruter le Français.

#Chelsea defender Kurt Zouma threatens to REFUSE club's £50m swap deal with #Sevilla for Jules Kounde as centre-back sets sights on #WestHam switch instead https://t.co/tTPpNq7owv via @MailOnline