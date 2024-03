Mercato : Arsenal déboule sur une piste du PSG… à cause de Saliba !

En quête d’un jeune défenseur central, le PSG vise en priorité Leny Yoro (LOSC, 18 ans) pour cet été mais d’autres dossiers, également très concurrentiels, sont ouverts en parallèle. C’est notamment le cas de celui de Gonçalo Inacio (Sporting, 22 ans).

Si l’on en croit Ekrem Konür, le natif d’Almada – qui dispose d’une clause libératoire à 60 M€ - est de plus en plus dragué, avec une énorme concurrence anglaise (Newcastle, Liverpool, Chelsea, Manchester United). Récemment, Arsenal s’est aussi ajouté à la liste des courtisans pour Ignacio.

La présence des Gunners est loin d’être anodine dans la mesure où le club londonien pourrait lui-même être attaqué sur le dossier de William Saliba (22 ans) dont le nom est cité… au PSG.

Arsenal also retain an interest in signing Gonçalo Inácio, who could cost as much as 60m euros.



PSG, Newcastle, Liverpool, Chelsea and Manchester United have been linked with the 22-year-old Portuguese defender of Sporting CP.