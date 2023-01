PSG - Mercato : Arsenal tente de débaucher la dernière pépite parisienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dimanche dernier, le PSG s'est incliné à Rennes (0-1) au terme d'une prestation indigente. Mais si de nombreux cadres ont déjà, au premier rang desquels Neymar, le jeune Warren Zaïre-Emery n'a rien à se reprocher. Le milieu de terrain de 16 ans a brillé au cœur de la bataille et sa sortie à l'heure de jeu a été plutôt injuste. Le natif de Montreuil est promis au plus bel avenir, personne n'en doute. Et surtout pas Arsenal.

L'actuel leader de la Premier League serait intéressé par Zaïre-Emery, selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins. Mais "pour le PSG, le joueur est intransférable". Et on le comprend. S'il affiche un niveau de jeu aussi prometteur à seulement 16 ans, on peut imaginer une carrière à la Jude Bellingham pour l'international U18 français, qui n'a que trois ans de moins que l'Anglais !