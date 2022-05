PSG - Mercato : avant Cristiano Ronaldo, Paris s'intéresse à l'un de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Parmi les nombreuses pistes offensives reliées au PSG, celle de Jesse Lingard n'est pas vraiment la plus alléchante. Mais elle présente plusieurs avantages. Le premier étant que le milieu anglais de 27 ans sera libre en juin, après vingt saisons à Manchester United. La seconde étant qu'il a une mentalité exemplaire, ce qui ne serait pas du luxe dans le vestiaire parisien. La troisième étant qu'il connaît Cristiano Ronaldo, dont on dit qu'il pourrait enfin répondre positivement aux avances des Qataris.

Le Times, qui a révélé cet intérêt du PSG pour Lingard, ajoute que Newcastle, la Juventus Turin et l'AC Milan seraient également sur les rangs pour attirer le joueur. Celui-ci n'a pas eu droit à des adieux sur le terrain à Old Trafford, Rangnick ne l'ait pas fait rentrer contre Brentford. Malgré ça, et alors que son frère, lui, a rué dans les brancards, Lingard est resté très mesuré bien qu'infiniment déçu. Vraiment une mentalité exemplaire...

Pour résumer Le PSG ferait partie des très nombreux courtisans à Jesse Lingard, milieu offensif anglais de 27 ans, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin. Un premier Red Devil avant le gros coup Cristiano Ronaldo ?

Raphaël Nouet

Rédacteur