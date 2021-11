PSG - Mercato : avec Mbappé, le Real Madrid a provoqué la colère de Doha

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans son podcast Here We Go, Fabrizio Romano a assuré que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient en colère contre le Real Madrid, qui cherche depuis plusieurs mois à finaliser l'arrivée de Kylian Mbappé.

"La situation de Mbappé ? Le Real Madrid est en ce moment silencieux car les dirigeants parisiens sont furieux contre eux !", a confié le journaliste italien, qui a rappelé ensuite que le club de la capitale n'avait pas encore rendu les armes pour prolonger l'attaquant français, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. "Le PSG va se battre jusqu'au dernier jour pour le conserver. On verra."

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2021