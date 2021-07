PSG - Mercato : Bakker sur le départ, un autre joueur poussé vers la sortie ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On l'a appris ce matin. En effet, et selon le journaliste Mikos Gouka, Mitchel Bakker, le latéral du PSG, se dirigerait vers un départ. Direction la Bundesliga et le Bayer Leverkusen pour, tenez-vous bien, 10 millions d'euros selon Sky Sport. Le Néerlandais, arrivé à l'été 2019, devrait signer un contrat de cinq ans. Autre joueur parisien qui, de toute évidence, n'entre pas dans les plan de Mauricio Pochettino : l'Allemand Thilo Kehrer.

Ce dernier, qui vient de surcroît de voir arriver Hakimi à Paris, serait en toute logique poussé vers le départ. Et pourtant, si l'on en croit le site Foot Mercato, Kehrer aurait, au contraire, décidé de s'accrocher et voudrait essayer d'obtenir du temps de jeu.

Probable qu'il obtienne gain de cause si une offre, estimée à 15 millions d'euros minimum, n'arrive pas sur le bureau de Leonardo dans les prochains jours. Si tel était le cas, on voit mal comment le joueur allemand pourrait rester à Paris.