PSG – Mercato : FC Barcelone, Manchester United... Paris peut être tranquille pour Messi

Si Lionel Messi a de fortes chances de signer au PSG dans les prochaines heures, de folles rumeurs ont circulé concernant un possible détournement de l'Argentin. Pour la plupart, il s'agit de pistes infondées et facilement démontables.

Même gratuitement, Messi ne peut pas jouer pour le Barça

Allant dans le sens de certains médias catalans, Marca a notamment annoncé que le FC Barcelone avait envoyé une offre de la dernière chance à Messi... qui l'avait refusé. Mais cette offre est totalement impossible car, même si l'Argentin venait à signer gratuitement pour le club de son cœur, le contrat ne pourrait être homologué. Le Barça affiche toujours une masse salariale à 95% de ses revenus (contre une limite à 70% imposée par la Liga) et n'a pas les mains libres pour quoi que ce soit.

Les Anglais ont grillé leur cartouche

Autres rumeurs farfelues, celles venant d'Angleterre. Après les extravagantes rumeurs Arsenal et Tottenham, Transfer Window a évoqué une « offre tardive » de Manchester United. Difficile à croire dans la mesure où les Red Devils ont fait saigner le carnet de chèques avec Jadon Sancho et Raphaël Varane. Manchester City est hors-circuit à cause de Jack Grealish et Chelsea l'est également avec le retour pour 115 M€ de Romelu Lukaku (qui va devenir le joueur le plus cher de l'histoire en transferts cumulés).

Comme l'Inter Milan, le Milan AC, le Bayern Munich ou encore la Juventus souffrent tous durement de la pandémie, il n'y a bel et bien que Paris et son fonds étatique qui peut s'offrir le luxe de payer un salaire à 40 M€ par an pour la Pulga. D'ailleurs, du côté de la presse argentine et du quotidien Olé, on est catégorique : il y a déjà un « quasi-accord » Messi – PSG.