PSG - Mercato : Benzema fait trembler l’émir du Qatar avec Mbappé

Karim Benzema et Kylian Mbappé ne se quittent plus. Associés désormais au sein de l’attaque de l’équipe de France de Didier Deschamps, les deux cracks passent également le plus clair de leur temps ensemble loin des terrains. Cette complicité naissante - encore plus après le départ d’Ousmane Dembélé - pourrait être de nature à inquiéter les dirigeants du PSG quant à un éventuel départ de Mbappé au Real Madrid cet été.

« Le Parisien s’est rapproché encore un peu plus de Karim Benzema avec lequel les discussions doivent parfois porter sur le Real Madrid, ce qui n’est pas de nature à rassurer les dirigeants parisiens si l’avant-centre madrilène se montre laudateur, écrit L’Équipe ce dimanche. Mais, le temps de l’Euro, Mbappé ne veut pas entendre parler d’avenir en club. Il veut juste marquer son dix-huitième but en sélection, conserver des temps de passage formidables et aller chercher un deuxième titre, le 11 juillet, à Wembley. »

Koundé aussi dans le coup ?

Autre signe inquiétant pour le PSG : le quotidien espagnol ABC croit savoir que Jules Koundé a confié son rêve de signer au Real Madrid à Benzema et... Mbappé. Étrange pour un joueur qui porte le maillot du PSG...

La une du journal L'Équipe du dimanche 27 juin

