PSG - Mercato : bientôt prolongé, Neymar a été proposé à prix cassé au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Situation paradoxale que celle de Neymar au PSG. D'un côté, Nasser al-Khelaïfi fait comprendre que le Brésilien n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale et qu'un départ cet été serait le mieux pour tout le monde ; de l'autre, L'Equipe révèle qu'au 1er juillet, il sera automatiquement prolongé jusqu'en 2027. Et qu'il n'a nullement l'intention d'aller voir ailleurs, à en croire un proche. Il aurait été proposé au nouveau riche Newcastle, mais cette destination ne l'intéresse pas du tout.

Cependant, une autre pourrait l'inciter à revoir sa proposition. D'après le quotidien sportif espagnol Sport, Neymar aurait été proposé au FC Barcelone ! Et pas par n'importe qui : c'est Pini Zahavi, le super agent israélien à l'origine de son départ de Catalogne pour Paris en 2017, qui a profité des négociations avec le FCB pour Robert Lewandowski, pour placer son nom aux dirigeants catalans. Avec un argument fort : pour 50 M€, ils pourraient récupérer la star brésilienne ! Le Barça, qui doit annoncer deux gros accords commerciaux prochainement, va retrouver de la puissance financière. Sera-t-il prêt à investir une partie de son argent pour son ancien joueur, désormais âgé de 30 ans ? L'Equipe explique en tout cas qu'une résiliation de contrat n'est pas envisagée au PSG car cela coûterait plus de 130 M€...

PSG are willing to sell Neymar this summer if an acceptable offer arrives 😬 pic.twitter.com/I0OVAMh6Nr — GOAL (@goal) June 22, 2022

Pour résumer L'Equipe révèle que le contrat de Neymar au PSG sera automatiquement prolongé jusqu'en 2027 au 1er juillet. Mais le club de la capitale espère le voir partir cet été, pourquoi pas au FC Barcelone, où Pini Zahavi, le même qui l'a transféré en 2017 pour 222 M€, l'a proposé pour quatre fois moins...

Raphaël Nouet

Rédacteur