PSG - Mercato : Bitshiabu explique les raisons de son départ

El Chadaille Bitshiabu s'est engagé au RB Leipzig jusqu'en 2028. Le titi parisien n'est pas le premier joueur du PSG à rejoindre le RB Leipzig. Il rejoint ainsi un championnat où les jeunes Français sont devenus très prisés. El Chadaille Bitshiabu s'est expliqué sur ce choix.

Des prédécesseurs inspirants

À 18 ans, El Chadaille Bitshiabu a donc rejoint le RB Leipzig. Avant lui, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont fait le même choix à son poste. Christopher Nkunku avait également quitté le PSG pour le RB Leipzig. Un choix naturel donc pour le jeune Parisien : "Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau", a-t-il déclaré au site du club allemand. Reste à voir quelle sera la trajectoire d'El Chadaille Bitshiabu...

