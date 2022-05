PSG – Mercato : bonne nouvelle pour une priorité de Leonardo

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG voit grand pour cet été. Le club de la capitale va changer de nombreuses choses à tous les niveaux du club lors du prochain mercato estival. Toujours en poste, Leonardo travaille sur plusieurs départs, de joueurs jugés indésirables, mais également sur l’arrivée de nouveaux joueurs. Le directeur sportif brésilien reçoit une bonne nouvelle pour l’une de ses priorités.

En effet, l’attaquant argentin Paulo Dybala a confirmé son départ de la Juventus, à l’issue de la saison actuelle, sur son compte Twitter dans un long message. En fin de contrat en juin prochain, Dybala va donc quitter la Vieille Dame libre de tout contrat et pourrait signer gratuitement au PSG.

E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...

Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. pic.twitter.com/D3cfK2vZ2y — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

Adam Duarte

Rédacteur