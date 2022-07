Sur le site officiel des Hammers, Gianluca Scamacca a livré ses premiers mots en tant que joueur de West Ham. "J'ai l'impression que West Ham est l'équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu'ils me voulaient vraiment et quand j'ai parlé au manager, il y a eu une compréhension instantanée."

All the way from Rome, Italy…



Welcome to West Ham United, Gianluca Scamacca! ✍️ pic.twitter.com/1ed3VOGFcR