PSG - Mercato : ça bouge ans le dossier Keylor Navas !

Rien de nouveau pour Keylor Navas. Le gardien du PSG, barré la saison dernière au sein du club parisien par le choix de Christophe Galtier, devrait en toute logique trouver un nouveau point de chute pour l'exercice qui s'annonce.

Cette fois, néanmoins, pas de Premier League, mais éventuellement la Turquie. C'est en tout cas ce qu'annonce le toujours bien informé Fabrizio Romano selon qui Fenerbahçe est venu aux renseignements à son sujet. Attention, toutefois, le gardien du PSG ne serait pas le seul à être suivi par les dirigeants turcs.

A suivre.

Understand Fenerbahçe have concrete interest in Keylor Navas. PSG are open to selling the goalkeeper this summer. 🟡🔵🇨🇷



Dominik Livaković and Keylor are both on Fenerbahçe list.



Priority is to seal Rodrigo Becão deal then new goalkeeper. pic.twitter.com/uxccJl0qXf