PSG – Mercato : ça bouge pour Ekitike et Michut !

Plusieurs départs sont programmés au PSG et pas seulement celui de Kylian Mbappé. Parmi les autres « lofteurs », Edouard Michut est sollicité. Selon Foot Mercato, Hoffenheim et Augsbourg ont contacté le PSG pour se renseigner sur la situation du joueur.

Quant à Hugo Ekitike, qui pourrait intégrer le transfert de Randal Kolo Muani et filer à Francfort, Fabrizio Romano révèle qu'Everton pense à lui. Le club anglais serait intéressé par un prêt avec option d'achat. A suivre...

Everton have concrete interest in Hugo Ekitike. Told negotiation will take place over loan deal with buy option clause that can become mandatory 🔵🇫🇷



Terms of the deal and numbers not discussed yet, still at early stages with both PSG and player side. pic.twitter.com/KB6SKIgSPh