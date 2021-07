PSG - Mercato : ça bouillonne chez Mbappé, il a pris une décision forte

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La fin des vacances de Kylian Mbappé se précise. Initialement, l’attaquant du PSG était attendu à la reprise de l’entraînement lundi, au lendemain de sa dernière journée de vacances. Soit près d’un petit mois après l’élimination de l’équipe de France en huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b. le 28 juin).

Mais L’Équipe fait savoir que le buteur du PSG a décidé d'anticiper son retour de quelques heures. Dans le même temps, le club de la capitale réfléchit à lui faire passer ses tests médicaux dans les prochains jours, avec les autres internationaux parisiens éliminés à ce stade de la compétition.

En attendant, le joueur de 22 ans termine ses congés. Il est notamment parti en Grèce et a assisté au mariage de Marco Verratti à Neuilly-sur-Seine il y a quelques jours, avant de finir par un séjour en thalassothérapie afin de prendre soin de son corps, très sollicité depuis un an (il a participé à 61 matches avec le PSG et l’équipe de France lors de la saison 2020-2021). À grands coups de SPA ou autres bains bouillonnants, Mbappé doit se sentir dans la peau d’un nouvel homme.

