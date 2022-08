PSG - Mercato : ça patine pour Rashford, Ruiz et Skiniar, Al-Khelaïfi menace !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le mercato du PSG ne se déroule pas vraiment comme prévu cet été. La faute à des clubs de plus en plus gourmands eu égard à la puissance financière des propriétaires qataris et leur envie de plus en plus forte de ne pas céder aux sirènes pécuniaires. Dans L’Équipe, on apprend ainsi qu’en plus de la piste Bernardo Silva, le PSG est tombé sur un mur avec Marcus Rashford. Un temps intéressée par son profil, la direction parisienne estime que ce dossier a peu de chances d’aboutir. D’abord, parce que Manchester United a tout de suite annoncé qu’il n’était pas vendeur. Ensuite, parce que les récentes performances de l’attaquant l’ont rendu indispensable aux yeux d’Erik Ten Hag en ce début de saison.

Enfin, parce qu’il a encore deux ans de contrat et que son prix est très élevé. Des intermédiaires essayent néanmoins de maintenir en vie cette piste et de trouver une solution avant la fin du mercato. Autre dossier qui patine : Milan Skriniar. Le PSG n’a pas renoncé à le recruter avant le 2 septembre mais, là encore, rien n’est facile. Jusqu’à présent, deux offres ont été formulées : une première de 50 M€ plus un joueur, une deuxième de 55 M€ plus un joueur. Toutes refusées. Face à cet entêtement des dirigeants intéristes, Nasser al-Khelaïfi est monté au créneau.

« Agacé, le président du PSG a annoncé à l’Inter que le défenseur international slovaque (27 ans) finirait par venir libre à Paris puis-qu’il est en fin de contrat dans un an. La direction milanaise a pris cette remarque comme une forme de menace et clos les négociations », glisse le quotidien sportif. Enfin, la piste Fabian Ruiz (26 ans) semble au point mort. Si Luis Campos a convaincu le milieu international espagnol de rejoindre le PSG, Naples, n’entend pas le lâcher sans une offre séduisante. Qui tarde à tomber. Ruiz n’a encore jamais figuré dans le groupe napolitain depuis la reprise du championnat. Si c’est un signe, il ne suffit pas.