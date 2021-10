PSG - Mercato : ça se bouscule au portillon pour Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pochettino bientôt de retour en Premier League ? Il faut dire que les observateurs du PSG ne sont pas tendres avec Mauricio Pochettino. Nombreux sont ceux qui lui reproche le manque de cohérence collective de son équipe de galactiques et ce malgré ses bons résultats.

Tottenham et Manchester United sur le coup ?

Selon les informations du London Evening Standard, l’entraineur du PSG serait dans le viseur de Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer est sur la sellette, mais également son ancien club Tottenham en remplacement de Nuno Espirito Santo. Néanmoins, le média anglais tient à rappeler que le PSG ne serait pas enclin à se séparer de son entraineur malgré les critiques. Affaire à suivre, nul doute que les résultats de Pochettino pourraient influencer sur son avenir dans les prochaines semaines.

