PSG - Mercato : Camavinga, Pogba, départs, ça va encore bouger !

Recruter Lionel Messi n'est donc pas une finalité. Et il est désormais une évidence que le PSG est décidé à frapper fort d'ici la fin du mercato estival. En sortant, une fois encore le carnet de chèques. Ainsi, Le Parisien, dans son édition du jour, explique ce qu'il pourrait se passer d'ici peu à Paris avant la toute fin du mois d'août.

Premier dossier chaud : celui d'Eduardo Camavinga. “Le cas le plus avancé concerne Eduardo Camavinga. Les négociations ont été ouvertes il y a plusieurs mois entre les deux parties et Paris a au moins deux atouts dans sa manche : l’international français de 18 ans rêve de rejoindre le club de la capitale et comme il ne souhaite pas prolonger en Bretagne, c’est le moment de le vendre pour les Rennais”, explique le Parisien. Au sujet de Paul Pogba, la don ne est différente : le milieu de terrain français est bloqué par Manchester United.

Par ailleurs, et comme le PSG se doit aussi de vendre, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Danilo Pereira ou Layvin Kurzawa ne seront pas retenus. Pablo Sarabia, annoncé lui-aussi sur le départ, aurait des offres du FC Séville et de la Real Sociedad.