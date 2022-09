PSG - Mercato : Campos a a tranché pour remplacer Kimpembe, l’heureux élu déjà identifié ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le verdict est tombé au sujet de la convalescence de Presnel Kimpembe : 6 semaines. Blessé face au Stade Brestois (1-0), le défenseur central du PSG fera défaut à ses partenaires jusqu’à la fin du mois d’octobre et la question est désormais de savoir qui le remplacera dans l’axe.

Si Danilo Pereira fait figure de favori pour glisser à ce poste, une autre option est étudiée par Christophe Galtier en interne. « Il y a des jeunes à fort potentiel », a-t-il ainsi lancé hier en conférence presse et ainsi évoquer la possibilité d’aligner un jeune du groupe élite.

Selon L’Équipe, seul El Chadaille Bitshiabu répond à ce profil. À 17 ans, après un an dans le groupe pro, le gaucher, présent à Haïfa, est référencé comme un talent à surveiller depuis plusieurs années et sait que Luis Campos compte sur lui dans la rotation. Le Portugais écarte par ailleurs toute solution de joker et souhaite pousser jusqu’au mercato hivernal en attendant de pouvoir relancer la piste Milan Skriniar.