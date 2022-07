PSG - Mercato : Campos a d’autres noms pour oublier Scamacca, rebondissement en vue ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Luis Campos a bien du mal à trouver le complément idéal de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG. Érigée comme prioritaire en juin, la piste menant à Gianluca Scamacca (23 ans) s’est refroidie ces dernières heures. Pas prêt à surpayer un joueur qu’il estime être un potentiel important mais qui n’a que deux saisons pleines en Serie A (16 buts en 36 matches de Championnat l’an dernier), le PSG ne souhaite pas atteindre les niveaux exigés par Sassuolo (autour de 50 M€).

Joints hier par L’Équipe, les dirigeants du club italien ont indiqué que le deal avec le PSG était toujours « ouvert ». Mais à quel niveau ? Les dirigeants auraient baissé leurs prétentions initiales. Une offre de l’ordre de 40 M€ (plus bonus) pourrait relancer les discussions...

Sassuolo moins gourmand

Les dirigeants du PSG sont-ils prêts à atteindre ce niveau-là ? Pour l’heure, non. D’abord parce que Paris ne dispose pas d’une surface financière extensible. Et ensuite parce que les décideurs du PSG souhaitent alléger l’effectif et se séparer des indésirables.

« Le dossier Scamacca est mis, pour l’instant, en stand-by. Paris a, sur ce poste, d’autres pistes activées », précise le quotidien sportif sans donner de noms. Sky Sport, de son coté, fait savoir que Sassuolo a baissé son prix de 50 à 45 M€ après une nouvelle offensive de West Ham à hauteur de 35 millions d'euros.