PSG - Mercato : Campos a déjà commis une première boulette colossale pour cet été

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point dans ce dossier et rappelle que le Slovaque est à l’écart du groupe intériste depuis mi-février, la faute à un mal de dos persistant. Skriniar souffre d’un problème assez rare et le motif de son indisponibilité n’a pas encore été établi par son club de l’Inter, qui vient juste de faire savoir que l'intéressé a subi une intervention chirurgicale de la colonne lombaire hier à Mérignac et qu'il suivra un programme de rééducation dans les semaines à venir. Si le joueur a rassuré dans la foulée au sujet d'un retour rapide à la compétition, le PSG tremble puisque l’arrivée d’un renfort en défense est une priorité absolue. Le club aurait d'ailleurs déjà conditionné son arrivée à Paris à une ultime visite médicale. Preuve que la confiance ne règne pas vraiment dans ce dossier...

Despite the last french rumors, Milan #Skriniar will be a #PSG’s player from July as a free agent. The deal is not in question. He has already signed a preliminary contract with #Paris and he will earn €9M/year + 2M as bonuses. #transfers