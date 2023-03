PSG - Mercato : Campos a déjà identifié le remplaçant de Vitinha et Sanches !

Comment passer de bonne pioche à flop du mercato ? Il faudrait poser cette question à Vitinha, aussi solide en début de saison que fébrile depuis la Coupe du monde au Qatar fin 2022. En difficulté dans l’entrejeu du PSG, le milieu de terrain portugais pose question.

Recruté par Luis Campos, qui n’a pas manqué de vanter ses mérites à son arrivée l’été dernier, Vitinha (23 ans) déçoit tellement que son mentor a déjà ciblé son successeur à long terme dans les rangs du PSG : le jeune Cher Ndour (18 ans).

Selon Ekrem Konur, le PSG suit avec attention les prestations du milieu de terrain italien du Benfica Lisbonne afin de le recruter au mercato. Le club de la capitale doit faire face à la concurrence de Chelsea et Manchester City dans un dossier évalué à 1,5 M€ par Transfermarkt.

