PSG - Mercato : Campos a déjà tranché le sort de Navas et Donnarumma

INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

L'un des grands chantiers de Luis Campos quand il aura pris son poste de directeur sportif du PSG consistera à dégager une hiérarchie claire chez les gardiens de but, afin de que le futur entraîneur ne soit pas parasité par ce dossier. C'est que ni Gianluigi Donnarumma et ni Keylor Navas ne veulent revivre une saison aussi délicate que celle qui vient de s'écouler, avec une alternance n'ayant pas permis à la défense parisienne de prendre ses repères avec son portier.

Selon Le Parisien, la direction du club de la capitale aurait une idée très claire sur la question : c'est Donnarumma qui sera le titulaire et Navas son remplaçant. Et si jamais le Costaricain n'est pas content, la porte lui sera grande ouverte. Il y a cependant peu de chances pour qu'il trouve ailleurs de telles conditions financières et comme il a expliqué que sa famille et lui se sentaient bien en France, il devrait aller au bout de son contrat avec le PSG !

Raphaël Nouet

Rédacteur