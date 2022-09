PSG - Mercato : Campos a fait un ultime coup fourré à Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Rien, vraiment rien, ne dit que l'information est avérée. Surtout quand on connait la complexité du dossier et que l'on imagine la durée d'une possible transaction, rendue impossible dans les derniers instants. Mais le quotidien Marca l'affirme : le PSG aurait bel et bien proposé Neymar, son milieu de terrain, à Manchester City.

Le club anglais, en dépit de ses moyens financiers, aurait rejeté l'offre, préférant, paraît-il, ne prendre aucun risque quant à la bonne entente dans le vestiaire. Neymar reste donc Parisien et personne ne s'en plaindra. Du moins à cette époque de l'année.