PSG - Mercato : Campos a ferré une promesse low cost pour épauler Mbappé

On le sait, Kylian Mbappé avait certaines exigences au niveau du recrutement pour prolonger au PSG en mai dernier. Exigences qui n'ont pas été assouvies. Et on ne peut pas dire que la rumeur qui suit va être du genre à l'inciter à rester, lui qui voudrait s'en aller dès cet été ou au plus tard à la fin de son nouveau contrat, en 2024. En effet, son responsable du recrutement, Luis Campos, viserait un jeune Belgo-Portugais de 18 ans, totalement inexpérimenté au plus haut niveau, pour l'épauler en attaque !

C'est CNN Portugal qui a révélé l'information. Le PSG suivrait, avec d'autres clubs, l'évolution du dossier Diego Moreira (18 ans) au Benfica Lisbonne. Vainqueur de la Youth League 2022, l'équivalent de la C1 chez les jeunes, cet ailier gauche percutant a joué ses premières minutes en équipe première l'été dernier lors d'un tour préliminaire de la Champions League. Ce furent ses dernières. En effet, lui et trois autres partenaires ont été priés de vider leur casier dans le vestiaire des pros et ont été renvoyés en réserve jusqu'à la fin de la saison. La raison ? Les quatre refusent de prolonger, sachant que Moreira est sous contrat avec le SLB jusqu'en 2024. Ce natif de Liège devrait changer d'air durant l'été, moyennant une indemnité modeste. Direction le PSG ?