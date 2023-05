PSG - Mercato : Campos a pris une décision forte avec Ekitike

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce dimanche, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a fait un point sur l'avenir d'Ekitike. Il confirme l'intérêt de l'Eintracht mais également d'autres clubs étrangers. Toutefois, selon lui, le PSG n'aurait écouté aucune offre et n'aurait pas l'intention de négocier. Le Rémois devrait avoir une deuxième chance de faire ses preuves à Paris en 2023-24, le secteur offensif étant parti pour se dégarnir avec la fin de contrat de Lionel Messi et le possible transfert de Neymar. Une aubaine pour Ekitike, un coup dur pour ceux qui pointent du doigt son comportement dans le vestiaire...

La fiche d'Hugo Ekitike

Eintracht Frankfurt have approached PSG to sign Hugo Ekitike — and more clubs asked for the French talent in the last few days. ✨🇫🇷 #transfers



Understand PSG did not respond to any of the approaches for Ekitike. pic.twitter.com/8Yy0HsLUWq