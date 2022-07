PSG - Mercato : Campos a un plan C à Scamacca et Ekitike

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le club de la capitale serait intéressé par l'avant-centre de Benfica, Gonçalo Ramos. Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en 46 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière, l'international Espoirs portugais a réalisé une saison honorable dans l'ombre de Darwin Núñez. Estimé à 14 millions d'euros par Transfermarkt, il présente l'avantage de coûter beaucoup moins cher que Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Excl: Paris Saint-Germain, interested in Benfica talented striker Gonçalo Ramos. He’s one of the names in the list alongside Hugo Ekitike, who’s still highly rated by Luís Campos. 🚨🇵🇹 #PSG



Gianluca Scamacca remains on the list but no intention to pay full €50m price tag. pic.twitter.com/NdYGNknUPz