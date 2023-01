PSG - Mercato : Campos aurait proposé 40 M€ pour le nouveau Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Palmeiras a un sacré centre de formation ! Le souci, c'est que ses prodiges, à peine éclos, s'en vont directement en Europe. Ainsi, l'attaquant Endrick, qui vient tout juste de percer en équipe professionnelle, s'est engagé avec le Real Madrid moyennant 60 M€ plus 12 M€. Il s'envolera pour l'Espagne à sa majorité, à l'été 2024. Le Verdao a donc un an et demi pour profiter de son talent. Après, il fera de la place à un certain Messinho !

De son vrai nom Estevao William, ce milieu offensif de 15 ans seulement vient de s'illustrer dans une Coupe nationale des jeunes au Brésil. Il a pour idole Lionel Messi, d'où son surnom (qui veut dire "petit Messi"), et un talent assez similaire. Son talent n'a pas échappé à Luis Campos, qui aurait proposé, selon la presse brésilienne, 40 M€. Une somme énorme pour un joueur de cet âge. Palmeiras n'a pour l'instant pas donné suite car le précédent Endrick est là pour montrer que le temps est son meilleur allié...