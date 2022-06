PSG - Mercato : Campos bave devant un autre crack que Majer au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'information est donnée par un journaliste anglais, qui ne semble pas douter un instant de son tuyau. Et il concerne un jeune élément du Stade Rennais qui, à défait de briller sur les pelouses de Ligue 1, se distingue avec l'équipe de France U 19 lors du championnat d'Europe. Son nom ? Loum Tchaouna.

Récemment supervisé par les scouts des plus grands clubs européens, à savoir Manchester City et le Paris Saint-Germain, en France. Le journaliste anglais ne fait pas mention de proposition concrète, mais de rapports élogieux des scouts en question. A cette vitesse, il se pourrait que le dossier Tchaouna revienne sur le devant de la scène dans les prochaines semaines.

A suivre.

EXCL 🚨 : Manchester City and PSG are both looking at Stade Rennais youngster Loum Tchaouna, who’s currently the top goal scorer at the U19 Euro’s. Scouts have been sent to watch him, and have been impressed. Big one - one of the hottest prospects in the world. 🔵🇫🇷 #MCFC #PSG pic.twitter.com/kIMIp3Trle