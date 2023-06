PSG - Mercato : Campos conforté malgré Mbappé, dossier explosif pour Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En parlant de ce dernier, un choix cornélien va s'imposer à lui comme à ses devanciers depuis 2021 : celui du gardien. Keylor Navas est revenu de son prêt à Nottingham et est déterminer à être titulaire... ou à partir. Le Parisien, qui fait un point sur ce dossier sensible ce samedi, rappelle qu'à Barcelone, Luis Enrique avait prôné l'alternance lors de ses deux premières années, Marc André ter Stegen jouant en Champions League, Raul Bravo en Liga. Une alternance que ne souhaiteraient ni Gianluigi Donnarumma ni Keylor Navas...

Les résultats du Paris Saint-Germain en 2022-23

Understand Luis Campos is not planning to leave Paris Saint-Germain. He’s 100% focused on PSG project. 🚨🔴🔵 #PSG



Campos is taking care of Paris market and nothing has changed at all, despite reports of Portuguese advisor set to part ways with PSG. pic.twitter.com/IspbdbSq4C