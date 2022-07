PSG – Mercato : Campos connaît le prix à payer pour Wesley Fofana !

Le PSG pourrait devrait encore plus sa charnière centrale cet été. Le club de la capitale négocie actuellement pour recruter le défenseur de l’Inter Milan Milan Škriniar. Cependant, le club italien se montre assez gourmand dans les négociations et le dossier n’avance pas. En parallèle, les dirigeants parisiens étudient plusieurs alternatives dont la piste menant à Wesley Fofana. Son club de Leicester vient même de fixer son prix.

Selon les informations de “TheAthleticUK“, les dirigeants de Leicester attendent une somme comprise entre à 95 et 100 millions d’euros pour laisser partir le défenseur central tricolore. Outre le club de la capitale, Chelsea est également sur les rangs.

🚨 Chelsea working on deals to sign both Wesley Fofana + Denzel Dumfries. Leicester thought to value Fofana at £80/85m but #CFC hope offering players may lower price. Dumfries interest also firm & Inter Milan need to raise funds @TheAthleticUK #LCFC #Inter https://t.co/5zqENwnQzb