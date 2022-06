PSG - Mercato : Campos connaît le prix pour sa priorité en défense

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Luis Campos, qui va prochainement devenir conseiller sportif au PSG pour gérer le recrutement, fait de Milan Skriniar (27 ans), le défenseur central slovaque de l’Inter Mila, sa priorité pour renforcer le secteur défensif parisien, comme indiqué par Le Parisien et L’Équipe. Taulier de l’Inter, Milan Skriniar est sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2023. Il ne lui reste donc plus qu’une année de contrat en Italie.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan attendrait une offre de minimum 40 M€ pour envisager de se séparer de son défenseur. Mais le journal italien ajoute que que Milan Skriniar souhaiterait prolonger chez les Intéristes. À voir comment ce dossier évoluera dans les prochaines semaines.

🔴 Confirmation de l’intérêt du PSG pour Milan Skriniar 🇸🇰 par @DiMarzio ! Néanmoins, la demande élevée de l’Inter freine les choses en l’état.



👉 Le club italien doit boucler son mercato avec un excédent de 60 M€, ce qui pourrait le conduire à sacrifier un grand joueur. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 8, 2022

Pour résumer Luis Campos et le PSG pisteraient, Milan Skriniar (27 ans), le défenseur central slovaque de l’Inter, en vue du mercato estival. Le club italien pourrait accepter de vendre son joueur cet été pour une offre supérieure à 40 M€.

Adrien Deschepper

Rédacteur