PSG - Mercato : Campos dégaine l’offre de la dernière chance pour Skriniar

Luis Campos joue avec le feu dans le dossier Milan Skriniar (27 ans). Désireux de ne pas faire trop monter les enchères, histoire que le PSG ne soit pas considéré comme une vache à lait sur le marché des transferts, le Portugais avance à tâtons avec l’Inter Milan.

Sauf que les dirigeants du club italien ont prévu d’intégrer le défenseur central slovaque dans sa pré-saison et semblent rester droit dans leurs bottes devant les offres répétées du PSG. La dernière proposition pourrait changer la donne.

Selon Nicolo Schira, le PSG a ainsi formulé de manière concrète l’offre de 65 millions d’euros pour recruter Skriniar, qui a accepté les conditions personnelles d'un contrat jusqu'en 2027 (7,5M€/an + bonus). Le PSG serait confiant à l’idée de conclure l'affaire dans les prochains jours.

