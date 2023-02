PSG - Mercato : Campos déjà confronté à un problème de taille cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Cela a été dit. Et surtout écrit. Le PSG, au contraire de tous les pronostics, n'a recruté personne cet hiver, laissant même à ses supporters un goût d'inachevé avec la non-signature de Ziyech, qui n'a finalement pas quitté les Blues de Chelsea. Si le club de la capitale est déjà bien fourni en éléments de classe mondiale, et qu'il tente à l'heure actuelle de faire prolonger Lionel Messi, il ne faut visiblement pas s'attendre à un mercato estival de folie dans les mois à venir.

Et pour cause, il faudra au PSG baisser sa masse salariale de 30% ! D'autres départs seront donc à prévoir, même si on imagine assez mal un mercato sans une recrue au minimum.