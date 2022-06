PSG - Mercato : Campos déjà prêt à relancer Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Cristiano Ronaldo (37 ans) dans le viseur de Chelsea pour démarrer son nouveau projet XXL. La rumeur a été éventée hier soir en Angleterre, où les tabloïds ne sont jamais avares de gros titres pour attirer le chaland. Julien Laurens a balayé cette éventualité hier soir d’un revers de main. « Je n'y crois pas une seule seconde. Todd Boehly et Jorge Mendes se sont rencontrés pour pleins d'autres choses », a expliqué le correspondant de RMC Sport à Londres.

Le Qatar prêt à se réveiller pour CR7 ?

Sauf que la rumeur CR7 ne s’est pas arrêtée là et a été reliée au PSG par Gilbert Brisbois ! « Méfiez-vous qu’un matin il n’y ait pas un mec au Qatar qui se réveille sur Ronaldo ? », a ironisé le présentateur de l’After hier soir. À partir de là, et en dépit des rumeurs italiennes renvoyant CR7 à la Roma, a été remis sur la table le projet de « non bling bling » décrété par Nasser Al-Khelaïfi au PSG avec une question : une ligne d’attaque Mbappé-Ronaldo-Messi-Neymar serait-elle bling-bling ?

Pour résumer Alors que les doutes d’un futur de Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) sont revenus à la surface ces derniers jours, avec même une approche de Chelsea dernièrement, le PSG pourrait ne pas avoir dit son dernier mot via Luis Campos.

