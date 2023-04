PSG - Mercato : Campos doublé sur une des pépites du Benfica

Lors des deux matches de poules de Champions League à l'automne, le PSG a pu se rendre compte combien le Benfica était une machine bien huilée cette saison. Bien partis pour être champions du Portugal (10 points d'avance sur Porto, qu'ils accueillent jeudi), les Aigles sont aussi quarts de finaliste de la C1. Ils défieront l'Inter Milan et vu les courbes de forme des deux équipes, ils ont de bonnes raisons de croire à une place dans le dernier carré. Cela grâce à l'excellent travail de leur entraîneur, l'Allemand Roger Schmidt, au retour en forme de vieilles gloire comme Rafa Silva et Joao Mario mais aussi aux révélations d'Antonio Silva et Gonçalo Ramos.

D'ailleurs, le défenseur central et l'attaquant figurent sur les tablettes de Luis Campos pour le PSG. Mais à en croire le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, ce serait déjà terminé pour Ramos, auteur de 27 buts et 10 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues pour sa première saison pleine chez les pros. Manchester United serait prêt à payer le tarif nécessaire pour l'attirer dans le nord de l'Angleterre. Il serait question d'une clause libératoire de 115 M€. Pas de regret pour Paris, qui n'aura pas une telle enveloppe pour recruter cet été...

