PSG - Mercato : Campos prépare un nouveau coup et passe à l'attaque pour une pépite sud-américaine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Pour sa deuxième saison au PSG, et maintenant qu'il est débarrassé de son deuxième emploi à Vigo, Luis Campos a décidé de montrer de quel bois il se chauffe ! Fidèle à son habitude, le recruteur portugais déniche des pépites à travers la planète et s'empresse de les faire signer avant que la concurrence ne le devance. Les Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldi sont un avant-goût. D'autres devraient suivre...

"Une offre assez agressive"

La prochaine pépite pourrait s'appeler Allen Obando. Il s'agit d'un attaquant équatorien de 17 ans qui n'a joué que 8 matches chez les pros avec Barcelona (pour un but). Le président de son club, Antonio Alvarez, jure que Paris a déjà fait une offre : "C’est vrai pour le PSG. Ils sont extrêmement intéressés, ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club, et ça a été une offre assez agressive. Ils veulent même que la famille d’Allen, son père, sa mère, et le président du club, fassent le voyage pour négocier". L'AS Monaco suivrait également Obando...

Par ailleurs, RMC Sport assure que la blessure qui devrait mettre fin à la saison de Milan Skriniar pourrait obliger le PSG à recruter un nouveau défenseur cet hiver. Celui-ci ne sera pas Leny Yoro, que le LOSC ne souhaite pas laisser filer en janvier.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 PSG are very interested in Allen Obando and have even made an offer, according to the president of SC Barcelona. 🔎 🇪🇨



(📸 @BarcelonaSC) pic.twitter.com/0jRuTQevIS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 5, 2024

Podcast Men's Up Life