PSG - Mercato : Campos et Galtier s'assoient sur un chèque de 60 M€

Début juin, la cause semblait entendue. Lors du rassemblement de l'équipe de France, Presnel Kimpembé avait annoncé sa volonté d'aller voir ailleurs, lui qui joue depuis 17 ans au PSG et qui avait mal vécu l'arrivée de Sergio Ramos l'été précédent. En plus, le Chelsea de son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, lui faisait une cour assidue. Une offre de 60 M€ était dans les tuyaux.

Mais deux mois plus tard, tout a changé. Selon L'Equipe et Loïc Tanzi, Kimpembé va rester au PSG. Il a convaincu Christophe Galtier depuis lui faire une place dans son onze de départ lors des matches de préparation. L'entraîneur parisien veut jouer avec trois axiaux, Marquinhos, Ramos, Kimpembé et dans le meilleur des cas Krisniar entrant dans la rotation. Le Titi serait aussi convaincu que son avenir est à Paris, au point d'envisager une prolongation, lui dont le contrat se termine en juin 2024.