PSG - Mercato : Campos fixe ses conditions à Ramos pour une prolongation

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le journaliste espagnol Dani Gil Lopez, correspondant de nombreux médias à Paris, a sorti deux informations concernant l'avenir de Sergio Ramos. La première, c'est que le PSG n'est pas fermé à une prolongation de son défenseur central de 37 ans mais que les discussions ne débuteront qu'une fois que le titre de champion de France sera mathématiquement acquis, ce qui ne devrait plus tarder. La seconde, c'est que l'ancien joueur du Real Madrid verrait d'un bon œil la poursuite de son aventure dans la capitale française.

Sa femme pousse pour une prolongation

Pour cette dernière information, on peut y voir l'influence de son épouse, Pilar Rubio, qui apprécierait énormément la vie à Paris et le pousserait à refuser l'offre d'al-Nassr. Pour ce qui est de la volonté du PSG de le conserver, c'est assez surprenant dans la mesure où le club de la capitale a déjà engagé Milan Skriniar pour le remplacer. En outre, les dirigeants s'étaient lassés de ses blessures à répétition lors de la première partie de saison et s'inquiétaient de son déclin physique évident. Mais comme souvent depuis l'arrivée des Qataris, peut-être qu'un autre thème que le sportif pourrait être privilégié dans le cas de Ramos...

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

🛑 | Le PSG attend d’avoir acquis le titre de champion de France avant de s’attaquer au dossier Sergio Ramos ⏳



Le joueur souhaite rester en priorité au PSG 🇪🇸



(@danigilopez ) pic.twitter.com/hD824KuU3W — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Âgé (37 ans), souvent blessé et régulièrement dépassé en vitesse par ses adversaires, Sergio Ramos ne semblait pas devoir être prolongé par le PSG. Mais un journaliste espagnol assure que ce n'est pas le cas et que les négociations pourraient démarrer après l'obtention du titre de champion de France.

Raphaël Nouet

Rédacteur