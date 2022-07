PSG - Mercato : Campos jette l'éponge pour Scamacca

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Depuis l'arrivée de Luis Campos, qui est en charge du recrutement, le Paris Saint-Germain s'est lancé à l'assaut de l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca (23 ans).

Scamacca ne devrait pas venir au PSG

Les négociations entre le PSG et Sassuolo pour le transfert de l'international italien (7 sélections) seraient complètement à l’arrêt, selon les informations du journaliste italien, Matteo Moretto. D'un côté, le club de la capitale n'aurait pas l'intention de débourser plus de 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Gianluca Scamacca. De l'autre, le club transalpin resterait inflexible en réclamant entre 45 et 50 millions d'euros. Si Sassuolo ne baisse pas ses exigences, le PSG ne devrait donc pas revenir à la charge dans ce dossier.

PSG-Scamacca, a día de hoy las partes están muy lejos. Operación totalmente parada. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2022

