PSG - Mercato : Campos met la pression pour Scamacca en relançant Ekitike

Il a sans doute été recruté pour ça mais c'est une évidence que Luis Campos ne fera pas du Leonardo, à savoir surpayer tous les joueurs. Le Portugais est plus dans les bons coups et la négociation sévère que le Brésilien. On en veut pour preuve que ses deux dossiers italiens, Milan Skriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), ne sont toujours pas ficelés alors qu'il aurait les moyens de verser les indemnités attendues, à savoir 70 et 50 M€. Campos a déjà rencontré Scamacca mais il refuse de payer 50 M€.

En conséquence, il aurait repris contact avec le Stade de Reims pour Hugo Ekitike. L'attaquant de 20 ans semblait promis à Newcastle mais il est toujours en Champagne. Il s'agirait d'un plan B car Scamacca demeure le favori aux yeux de Campos. Surtout que Reims réclame à peu près la même somme pour son joueur que Sassuolo...

Le #PSG et Sassuolo n'ont pas encore d'accord pour Gianluca Scamacca. Luis Campos a déjà rencontré le joueur en Italie et souhaite le faire venir mais le prix demandé par le club italien (50 millions) est jugé trop élevé pour l'instant #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 6, 2022

Pour résumer Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, trouve que les 50 M€ demandés par Sassuolo pour Gianluca Scamacca sont trop élevés. Il a donc relancé les négociations avec l'attaquant du Stade de Reims Hugo Ekitike, qui n'a toujours pas trouvé preneur.

