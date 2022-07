PSG - Mercato : Campos met une piste prioritaire entre parenthèses

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

En quête d'un défenseur central de classe mondiale cet été, le Paris Saint-Germain s'est lancé à l'assaut de Milan Skiriniar depuis le début du mercato estival. Mais la piste menant au défenseur central de l'Inter Milan patine depuis plusieurs semaines.

Podcast Men's Up Life

Le PSG met le dossier Skriniar de côté

Au point que le conseiller sportif parisien, Luis Campos, aurait mis le dossier du Slovaque entre parenthèses, selon les informations du quotidien L'Equipe, qui précise que ce dossier serait à l'arrêt et non abandonné. La cause ? L’enveloppe de recrutement de 80 millions d'euros de base serait déjà bien entamée dans un contexte de nouveau cycle de contrôle des comptes des clubs du fair-play financier.

Les unes du journal L'Équipe du samedi 30 juillet



Lire l'édition > https://t.co/z02GFgHd0E pic.twitter.com/hoRdf41fDB — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2022

Pour résumer Le PSG aurait mis la piste menant au défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar, entre parenthèses, selon les informations du quotidien L'Equipe, qui précise que ce dossier serait à l'arrêt et non abandonné.

Fabien Chorlet

Rédacteur